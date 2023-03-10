美中台關係全球闗注，而美中競爭態勢未變，雙方「戰場」也波及其它國家。國際政治專家賴岳謙指出，阿根廷因空軍裝備老舊，四處評估可能採購的新戰機，原本有美製的F-16、JF-17梟龍戰機等2個選擇；但據外媒報導，阿根廷打算設置梟龍戰機製造廠，結果華府則威脅表示，這是糟透的餿主意。國際政治專家賴岳謙表示，要成立這一個訂單，目前看起來不太容易；不過，阿根廷若選擇跟中國大陸合作，對阿根廷絕對有利。

賴岳謙9日在政論節目《新聞大白話》中表示，阿根廷是一個南美洲非常重要的國家、一個非常歐化徹底的國家，但是軍工企業一旦建立起關係，就決定未來兩個國家的走向30年，因為軍事是最後一道關卡，從經濟、政治、外交，到最後才是軍事。所以大陸如果成功在阿根廷建立梟龍戰機生產維修基地，中阿之間的關係決定未來的30年，對於南美洲、甚至中美洲的部分，也都會產生戰略性的變化。

賴岳謙接著指出，對美國人來講，一定會想方設法的去破壞、去阻止，所以美國一定會給阿根廷很大很大的壓力。問題在於阿根廷能不能承受住美國巨大的壓力，如果承受得住，中國大陸就建立了一個灘頭堡；但是問題在於阿根廷目前脆弱的經濟，中國大陸也不可能無條件去支持阿根廷的經濟。

賴岳謙認為，在這樣的情形下，要成立這一個訂單、甚或基地，目前看起來並不太容易。但是以阿根廷跟英國島嶼主權衝突來說，阿根廷選擇跟中國大陸合作，對阿根廷絕對有利，這就要看最後阿根廷怎麼決定。