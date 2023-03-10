新竹黃姓女子身為一名剛出生女嬰的舅媽，她自認長期遭婆家不公平對待，前年竟在多次以將食鹽、砂糖加入甫出生不久之嬰幼兒食用之母乳，讓其食物，致幼嬰餵食困難、肝指數異常，台灣高等法院依妨害未滿18歲之人身心健全及發育罪將她判囚7月。可上訴。

黃女與她的陳姓老公、子女及公婆同住在新竹市住處，老公的姐姐陳女生產後，平均一週有2、3天會將她的幼女帶至住處，委由黃女的婆婆照顧，黃女因長期認為在夫家受到其家人的歧視及不公平對待，又認為婆婆較偏心，不疼愛自己小孩，於是心生報復。

黃女身為舅媽，在2021年10月18日前，接續多次在住處廚房，趁無人之際，將陳女存放於冰箱之母奶取出，加入家中之食用糖或鹽等添加物至母乳中，讓不知情之婆婆餵食給幼嬰食用。

陳女後來發現母奶顏色及味道有異，於是自行將母奶送至食品工業發展研究所檢驗，發現鈉含量過高，陳女在家中廚房裝設監視器，因而拍到黃女10月18日上午11點許，在廚房之冰箱取出陳之母乳後，添加食用糖至母乳中，然後再放回冰箱，因而報警查獲。

新竹地方法院一審依妨害幼童發育罪將黃女判刑6月，可易科罰金，檢方提上訴後，高院二審認為黃女主觀惡性重大，本應重懲，惟念其犯後均能坦承犯行，態度尚稱良好，又、抄寫經文迴向被害人，依依妨害未滿18歲之人身心健全及發育罪將她判囚7月。