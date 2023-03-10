47歲女星唐玲2019年發現罹患胃癌，經化療後一度抗癌成功，怎料卻在2022年發現癌細胞轉移至卵巢，目前仍積極抗癌中，她9日在社群平台分享一段醫師說明開刀事宜的紀錄短片，淚崩畫面曝光後讓網友相當心疼。

影片中，唐玲哭著與醫師討論手術：「我問醫生要怎麼開刀呢？他說，就是在肚子開一個口，把胃切除拿出來」；唐玲接著問大概要開多大的口，醫生表示大約是十幾公分的大小。唐玲坦言，當下她擔心未來會影響工作，「在肚皮開一個這麼大的洞，以後要怎麼穿比基尼、怎麼露肚子？演藝工作常常需要展現美好身材，如果有個刀疤，對工作會有很大的影響」。

影片曝光後，許多網友紛紛留言給予她鼓勵：「會越來越好的！祝平安順心」、「看你流淚的時候我很心疼你」、「加油，能好起來最重要，現在有醫美，應該能除疤」、「留疤沒關係～起碼妳戰勝了病魔」、「那些疤痕是妳勇氣的印記，是用生命紀錄的圖案，妳永遠都是最美麗的唐小玲」。

唐玲在影片中哭著與醫師討論手術事宜。（圖／截圖自唐玲臉書）

事實上，唐玲去年5月時透露自己的胃癌已經進入第四期，且癌細胞已轉移至卵巢，手術後身心俱疲的她認為自己罹癌最大的因素是「吸菸」，由於過去經常藉由抽菸紓壓，因此抽了27年的菸，直到2014年開始下定決心戒菸，只是太慢戒菸，讓唐玲這些年接連發現罹患胃癌與卵巢癌。