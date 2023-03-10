民進黨主席賴清德8日在中執會表示，不建議現任議員參選2024立委，以免帶給大眾負面觀感，「但艱困選區或無本黨現任立委之選區除外」。對此，國民黨立委王鴻薇9日怒批，這實質上就是選戰策略的運用， 賴把侯友宜列為假想敵。建議民進黨不要只有這一次，應該將「防落跑」條款放到黨綱裡。

王鴻薇在節目《少康戰情室》中質疑，民進黨這次所謂的大局條款，真的是要做一個品牌？或者是對於選民有承諾？她想請問民進黨，現在台北市的綠營立委包含何志偉、高嘉瑜還有吳思瑤，他們全都是從市議員轉戰立委，不能說他們不叫落跑吧，而且賴清德所謂的大局條款根本是劍指藍營台北市議員徐巧芯和新北市長侯友宜。

王鴻薇更指出，徐巧芯若是在藍營南松山立委初選出線，高機率對上民進黨的台北市議員許淑華，「如果今天徐巧芯就是落跑、那許淑華不是落跑？這很明顯就是選舉策略的運用」

對於民進黨的「防落跑」條款，王鴻薇還建議，乾脆放到黨綱裡，不要只有這一次，以後通通變成這樣，議員不能轉戰立委，蔡適應跟蔡其昌這些民進黨立委期任沒有屆滿，不能轉戰去選縣市長，標準要一致。她砲轟，整起事件就是選舉的算計，選舉的小動作，只因為賴清德現已經把侯友宜列為假想敵。