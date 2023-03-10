受惠於元宵、情人節、二二八連假等節日商機把握，開工、開學、補班日推出連番優惠活動搶市，草莓櫻花季系列新品對應春日氛圍，以及持續展店，全家2月合併營收69.4億元，月減15.2%，年增11.05%，累計前2月合併營收為151.14億元，年增10.92%。

全家表示，2月鮮食成長力道尤其強勁，年增15%，年後對應瘦身需求，聯手營養師推出多款健康志向系列的輕食，同時祭出夯蕃薯優惠活動；因應開學季早餐商機，趁勢推出飯糰麵包等促銷；Fami!ce霜淇淋再推比利時巧克力人氣口味，Let’s cafe創新推出添加膠原蛋白的現煮拿鐵，皆有效創造話題，並帶動整體鮮食趨勢向上。

截至111年2月28日止，全家便利商店總店舖數達4150家。

全家便利商店深耕會員經濟，持續透過點數「好累、好兌、好折抵」三大特色串起生活服務，帶動會員數持續成長，今年1月領先同業突破1600萬大關，「全家」111年會員累積點數將於3月31日到期，為鼓勵會員活用點數，「全家」即日起至4月4日推出眾多點數優惠，提供「400項商品優惠兌」、「小點數抽萬元購物金」、「日系精品家電免費換」3大攻略；另外，還可用於消費折抵、公費代收折抵、點數公益捐等，透過多元兌點方式讓點數價值再放大。

此外，「全家」透過全盈+PAY串聯餐飲、交通、購物等生活場景，除了於「全家」消費可享點數翻倍贈，於全台10萬家特店消費，皆可跨通路累積與折抵「全家」會員點數，筆筆累積無上限，成為最強的累點加「數」器！

展望3月，全家表示，天氣漸暖，春季概念的應景鮮食新品將陸續上市，並因應3月底會員點數到期推出多元的兌點優惠活動，皆可望成為活絡會員、驅動營收的動能。