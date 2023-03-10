為溯源減少投資詐騙廣告出現機率，金管會邀集Google、Meta及通傳會（NCC）、公平會、數發部數位產業署、高檢署、法務部調查局及內政部刑事警察局等單位，召開「網路社群媒體金融投資廣告資訊管理機制討論會議」。

金管會表示，此次會議除請刑事警察局說明詐騙集團利用網路社群媒體從事犯罪現況外，也請Google及Meta分別提出對金融投資廣告資訊的管理機制，並分享其與國外金融主管機關在防制金融投資詐騙方面經驗，會中共獲致兩大結論。

首先，相關部會均與Google及Meta成立聯繫窗口，以利後續深化合作與即時溝通，並提供緊急事件處理機制。同時將強化公私部門合作，建立假投資訊息蒐報作業流程，以利後續聯繫協調。

金管會官員表示，Google及Meta即日起與相關部會成立聯繫窗口及通報機制，政府若發現不實投資詐騙廣告，即可向兩大業者通報。兩大業者均承諾，未來收到政府通報不實廣告將會盡快下架，其中Meta具體承諾將在8～24小時內下架。