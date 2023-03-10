2022年全球多國陸續解封，帶動航空旅運需求，華航下半年客運航班穩健增加，帶動客運營收大幅成長，全年客運收入相較年增320.22％；貨運部分，雖受全球經濟疲軟、高通膨及升息等多重影響，部分國際需求重回海運，華航仍充分利用貨機機隊優勢繳出千億成績。華航積極隨著市場動態調整客貨營運比重，持續整合客貨運航網及開發新航點，整體營收表現創疫情來新高。

展望今年客運市場，華航看好旅遊復甦動能，積極布局航班密度，針對東京、大阪、首爾等國人喜愛的熱門航線天天飛航2班，3月26日起復飛台北-釜山，總計每周超過150班往返日韓；東南亞新闢航點如宿霧、峴港持續增班，同時以A321neo新型客機投入營運搶攻市占。長程航線包括羅馬自3月26日起復飛，4月起維也納及倫敦將增為每周5班，也正籌備7月開航布拉格；北美航班恢復至疫前規模，並與內陸主要聯航夥伴加強合作；紐澳航線穩定運行，並積極爭取往返歐洲及東北亞雙向航網的中轉商機，以強化旅運服務。

貨運布局方面，華航持續規畫機隊引進計畫，提升營運效益，今年將陸續引進2架777F新機，配合新機加入營運，除增加飛往美國、歐洲地區航班，並藉中停亞洲地區爭取兩段式收入，擴大營運效益，並視貨運市場需求變化，研議加速747F貨機機隊汰換，優化整體貨機機隊效能。