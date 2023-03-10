台灣有「水果王國」稱號，不過不少人擔心水果太甜，吃了容易發胖，因此不敢多吃水果。營養師程涵宇指出，水果主要提供維生素，還有黃酮、花青素、植化素等，是蔬菜無法取代的，不過根據數據顯示，「45歲以下的台灣人，水果根本吃不夠！」

程涵宇在臉書發文指出，2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，國人於水果類食物的攝取份數，以45歲以上男女性的攝取量接近或符合建議量，其他族群的水果攝取量均偏離建議量。特別是7至44歲與75歲以上族群，水果達標率（每天吃2份水果）竟低於1成，「也就是90％的7至44歲男女性族群水果都沒吃夠！」

程涵宇指出，水果主要提供維生素，尤其是維生素C，還含有各種類黃酮、花青素、植化素，「是蔬菜不能取代的」。

至於吃果乾算嗎？程涵宇說，果乾是由水果烘乾加工製成，保留了膳食纖維及礦物質，可以在減肥或嘴饞時當零食適量吃；但果乾在製程中水分減少，容易不小心吃太多，加上部分維生素流失，甚至加入糖來提升風味及甜度，要注意果乾購買以無添加糖的優先，適量吃，並且不可以完全取代水果。