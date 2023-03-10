蔡姓男子和女友妹妹許姓女子誘騙剛墮胎的學妹「發生性關係可讓身體內的遺體流得比較乾淨」，3人大玩3P還錄下性愛影片，一審判蔡男、許女10年及8年6月，二審高雄高分院審酌兩方以近百萬元和解，改判蔡男、許女9年2月及7年10月，可上訴。

2020年2月24日，家住屏東的被害女子向學姊許女吐露，自己害怕墮胎後嬰靈纏身，許女竟謊稱她姊姊的男友精通命理、通靈，可以幫她處理。

3天後，女子應蔡男邀請到高雄，蔡男裝神弄鬼，假裝神明附身，拿毛筆沾硃砂朝女子身體畫符，還大膽要求「要像夫妻一樣發生性行為」，嬰靈才會相信蔡男是其父親，才有機會收伏，「如不配合，會有人死掉」。在旁的許女不斷敲邊鼓，恐嚇女子若不配合，和家人會有生命危險。

女子在恐懼嬰靈的想法之下，跟隨蔡男走進許女父親的房間，和蔡男發生關係。當天晚上，蔡男又稱「汽車旅館陰氣較重，可以讓女子看到墮胎的孩子」，騎車女子到摩鐵，要求女子口交和性交，全程用手機錄下影片。

隔天，蔡男、許女陪同女子回屏東，一路上又對女子說，若不和男友分手，可能會死掉或被男友殺害分屍。女子當天深夜又隨2人回到高雄，這次竟大玩3P，蔡男先和許女接吻，並要求女子當場幫他口交，隨後再度性侵女子。

女子事後越想越不對勁，向男友揭露此事，報警處理。員警搜索許家，查扣7段性愛影片及手機等證物。

蔡男辯稱，女子擔心墮胎後體內還有殘留遺體，網路傳聞「發生性關係可讓身體內的遺體流得比較乾淨」，雙方也在合意的情況下發生關係。許女則辯稱，學妹確實答應，全程也沒有抗拒。

一審法官根據雙方的通話記錄，以及在蔡男手機中查扣到的7段性愛影片，依妨害性自主罪判蔡男、許女10年和8年6月，2人不服上訴。高雄高分院審酌雙方已以近百萬元和解，改判蔡男、許女9年2月、7年10月，仍可上訴。