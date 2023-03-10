WBC（日本武士隊）日本武士隊陣中罕見出現西方面孔，他是效力於大聯盟紅雀隊的日裔美籍外野手努特巴爾（Lars Nootbaar），昨（9）日披上日本國家隊戰袍的首場正式比賽，努特巴爾面對大陸4個打數敲雙安，另有2保送、2得分，稱職扮演開路先鋒角色，更在守備端上展現拚勁，上演美技沒收可能形成的安打球。

「第一球是我設定的球種，運氣也非常好，投在我擅長揮擊的位置，打穿了內野防線，結果很好。」努特巴爾相準大陸先發左投王翔的第一顆球做攻擊，以安打替日本隊開啟攻勢，隨後近藤健介、大谷翔平、村上宗隆陸續選進保送，幫助日本先馳得點。

眼看日本遲遲無法拉開比分，努特巴爾也用大聯盟級防守能力鼓舞隊友，3局上半大陸打者羅錦駿擊出中右外野飛球，眼看即將落地形成安打，擔任中外野手的努特巴爾拚盡全力，以滑接的方式沒收這顆準安打球，右外野手近藤健介不停地拍手叫好，投手丘上的大谷翔平也高舉雙手給讚聲。

成為日本隊首位日裔選手，努特巴爾是隊伍的氣氛製造機，母親久美子笑著說：「他從以前就很會交朋友，擅長和不認識的人相處，只要跟他交談一次就知道了。」8局下日本已經拉開7分差距，努特巴爾在第6打席因為自打球造成不適，日本監督栗山英樹慌忙從板凳區跑出，但努特巴爾卻堅持留在場上，並成功獲得一次保送，努特巴爾努力不懈的精神獲得外界讚賞。