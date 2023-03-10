穩懋2022年合併營收為183.34億元，年減30%，營業毛利為47.24億元，年減52%，合併毛利率為25.8%，年減11.5個百分點，營業淨利為14.83億元，年減77%，營業淨利率為8.1%，年減16.4個百分點，稅後盈餘為14.14億元，年減73%，每股盈餘為4.25元。

穩懋董事會決議每股配息2.5元。

穩懋今年前2月合併營收為17.3億元，年減53.43%，穩懋預估，2023年第1季合併營收將較上季下滑high-twenties(26%到29%）百分比，單季毛利率預計約落在low-teens(11%到13%)區間水準。

穩懋總經理陳國樺表示，第1季淡季是全年營收谷底，第2季會逐季往上，至於往上幅度要看全球經濟恢復狀況。

目前穩懋月產能約43000片，穩懋2022年折舊費用為41.64億元，資本支出約71.24億元，穩懋預估，今年折舊費用將較去年增加個位數百分比，資本支出約在40億元左右，主要用於無塵室維護及設備汰換，以及今年完工的南科高雄路竹廠第1棟建築物收尾費用，至於路竹廠無塵室建置將視客戶需求及產業狀況再規劃。