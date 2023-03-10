鴻海已在威斯康辛州投資逾10億美元，目前聘用逾1千名員工，為全球一流客戶生產伺服器和主機板，隨著當地業務成長，鴻海將持續擴大使用可再生能源。We Energies與鴻海預計春季時，向當地主管機關提交此太陽能發電設備安裝計畫尋求批准。

此次太陽能發電合作計畫採用單軸固定跟蹤及傾斜面板設備，以最大限度提高可再生能源的生產能力。預計年發電量可抵消逾1200公噸二氧化碳排放量，等同減少260輛汽車碳排放或種植2萬棵樹。

鴻海在推動ESG策略中，以智慧環保核心推動清潔生產綠能製造的「綠色智能」，來落實環境領域永續理念。此太陽能發電系統30年的生命周期，預計可減少逾3.3萬公噸二氧化碳排放量，相當於7200輛汽車碳排放量或種植56萬棵樹。

鴻海表示，綠電建置與採用為集團達成「2050淨零排放」承諾路徑之一，目前已透過各廠區溫室氣體盤查追蹤、科學碳目標設立、減碳專案推動和加強綠色供應鏈管理，達成2050年淨零排放的終極目標。

WEC能源集團執行主席Gale Klappa表示，很高興透過與鴻海合作機會，為威斯康辛州帶來更多的清潔能源，隨著鴻海持續擴大業務，此合作項目將在未來幾年提供鴻海可靠和清潔的能源。

鴻海則表示，集團致力在營運中落實綠色永續承諾，藉由攜手We Energies，很高興能在拉辛郡打造當地最大的非住宅太陽能項目。隨著集團威斯康辛州業務因應市場需求而擴大，園區內可再生能源的建設，落實對製造供應鏈、客戶和社區在環境永續的承諾。