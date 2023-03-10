TrendForce表示，第三類半導體包括碳化矽(SiC)與氮化鎵(GaN)，整體產值又以SiC占80%為重，由於SiC適合高壓、大電流的應用場景，能進一步提升電動車與再生能源設備系統效率，SiC功率元件的前兩大應用為電動車與再生能源領域，分別在2022年已達到10.9億美元及2.1億美元，占整體SiC功率元件市場產值約67.4%和13.1%。

在車用方面，安森美與大眾汽車(VM)簽屬戰略協議，為VM提供EliteSiC 1200V主逆變器功率模組，另外該系列產品亦被起亞汽車(Kia Corporation)選中，用於EV6 GT車款；而Wolfspeed與賓士(Benz)深化合作關係，提供其電動車所需的SiC功率元件。

再生能源方面，安森美也與Ampt合作，提供太陽能與儲能系統優化器所需的SiC MOSFET；而英飛凌的CoolSiC已導入台廠台達電(Delta)(2308)的雙向逆變器中，應用於太陽能發電、儲能、電動車充電三合一系統，另外也助力布魯姆能源(Bloom Energy)的燃料電池和電解系統效率提升。

據TrendForce研究統計，隨著安森美(onsemi)、英飛凌(Infineon)等與汽車、能源業者合作案明朗化，將推動2023年整體SiC功率元件市場產值將達22.8億美元，年成長41.4%。

SiC基板方面，其在SiC功率元件中成本占比達49%，也是決定元件品質的關鍵，目前Wolfspeed的SiC基板市占率逾6成，最受市場重視，其他業者包含英飛凌與Resonac就SiC原料簽屬長期供貨協議，初期側重6吋、後期將側重8吋材料；另外意法半導體(ST)與Soitec合作，採用Soitec的SmartSiC技術來量產8吋SiC基板；以及Wolfspeed除了北卡羅來納州的8吋SiC基板廠之外，並計畫在德國建造8吋SiC 功率元件製造廠，而采埃孚(ZF Group)也將為其投資數億美元。

全球半導體廠商皆相當關注8吋SiC基板，在Wolfspeed率先開出8吋SiC基板產能的帶領下，其他供應商將陸續跟上，並積極展開供應鏈上、下游合作；TrendForce預期，至2026年SiC功率元件市場產值可望達53.3億美元，主流應用仍倚重電動車及再生能源，電動車產值可達39.8億美元、CAGR約38%；再生能源達4.1億美元、CAGR約19%。