2022年第4季合併營收為85.4億元，單季稅後淨利18.4億元，每股盈餘1.61元。2022年合併營收300.6億元，創下11年來新高，歸屬母公司淨利99.1億元，每股盈餘8.69元。全年淨利、營業利益、EPS同步創下歷史新高。

元太2022年平均毛利率53.99％，第4季毛利率還有58％，李政昊指出，主要因為成本下降，且部分零組件價格跌價，希望能讓利給客戶，長期毛利率目標維持在50％左右，以讓利來推動市場應用擴大，加速取代傳統紙及顯示屏。

李政昊指出，今年受到升息因素，而且客戶彩色閱讀器、電子筆記本等新產品也可能遞延推出，消費性電子產品看法還是偏保守，內部甚至是抓衰退，ESL則持續看好，只是導入時間問題。

新產能部分，新竹新大樓依照進度，預計明年第1季第5條生產線完成，2025年再新增1條，不只是為了ESL在擴廠，也是看好電子書彩色會更有機會取代紙筆，並且看好廣告看板市場需求，必須有更大面積及更多產能。