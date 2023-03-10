「婆婆賴在我家不走！」一名女網友說買房後，婆婆就以幫忙照顧孫女為由強行入住新家，還要求多給1萬孝親費，理由是有幫忙顧嬰，但女網友說已經請保母到家中照顧，婆婆還有許多不良衛生習慣，保母甚至要幫忙清潔；其他網友認為她的丈夫早該出面「請丈夫硬起來！要不然妳也把媽媽找來」。

該網友在Dcard發文，她與丈夫買了房子後，她懷孕時婆婆就要求要入住新房，婆婆稱可以幫忙顧孩子，後來每次只要她的女兒一哭，婆婆就會直接不敲門衝入房間，婆婆並要求多拿1萬元孝親費，原因是有多帶孩子，但她已經請了保母到家中照顧，婆婆仍堅持要多拿1萬。

原PO說自己有潔癖，實在看不慣婆婆把碗堆在流理台不清洗，就連微波爐上滴到湯汁，婆婆也不清理，家中保母還要幫忙清理，如今女兒已經6個多月作息穩定了，保母也持續在家中照顧，但婆婆仍堅持與他們同住，她發文痛批「到底要怎麼請她回家，不要在賴在我家了」。

其他網友留言「這種老公你還奢望什麼，東西收一收回娘家住吧，跟他說她媽哪天搬走你哪天回去」、「老公的問題，你婆婆白吃白住還討錢，超誇張」、「你老公很廢欸，請他硬起來！要不然你也把你媽找來」、「你標題應該改為，老公在我家沒用」、「請妳家人幫忙！找妳爸媽或是阿姨等長輩短暫來住」。