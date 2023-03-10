陸軍金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊一名陳姓上兵昨(9)日傳出失聯，單位已編組尋找，目前仍未找到人，引發議論。對此，資深媒體人黃揚明表示，去年阿兵哥拿石頭丟中共無人機的事件，就是發生在二膽島，並認為失蹤的上兵是志願役，若是主動逃兵，個人問題比較大，但若是部隊發生什麼問題而「被消失」，就不得了了。

國軍近日事件頻傳，馬祖莒光鄉西莒島因運補船維修，多天未靠港補給，官兵在沙灘上寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓都吃罐頭泡麵」、「馬防部伙房主菜是白飯」、「不要罐頭」等字樣。不僅如此，龍泉新兵訓練中心傳出真槍被替換成模型槍、海軍陸戰隊九九旅發現短少T91步槍「槍機」2件，昨日又發生金防部烈嶼守備大隊二膽守備隊陳姓上兵早點名時失聯。

針對金門上兵在二膽島上失聯，黃揚明昨日在政論節目《頭條開講》指出，去年有中共無人機飛到金門上空，阿兵哥拿石頭反擊的事件，就是發生在二膽島。他認為，失蹤上兵士是伙房兵，且是志願役，已經在那邊待了三年，若是他主動逃兵，就是個人問題比較大，但若是部隊發生什麼問題導致「被消失」，就不得了了，顯示另有隱情。

此外，針對手槍被換成模型槍一事，黃揚明說這是去年五月的事，當時長官全部都知道，卻默許他們偷換，表示上面睜一隻眼閉一隻眼，因部隊有一支槍不見是何等大事，長官要扛，因此我將大事化小、小事化無。

黃揚明也提到，執政黨不斷喊不怕對岸攻擊、不怕武力侵犯，可以第一擊、第二擊等，但國軍行為卻讓民眾不知所措，若戰爭爆發，阿兵哥在前線連槍都會丟嗎？黃揚明強調，若不小心遺失就算了，最擔心裡面有人偷槍拿去賣，他呼籲這幾件事情都要查清楚。