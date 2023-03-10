金管會統計，1月33家信用卡發卡機構的總流通卡數約5665萬張，月增0.73％、年增7.19％，總有效卡數約3593萬張，月增0.93％、年增5.77％。循環信用額度約1042億元，月減1.14％、年增2.66％，簽帳金額約3162億元，月減5.24％、年增達16.21％。

銀行局副局長林志吉表示，1月信用卡簽帳金額較去年12月減少，主要是保費及地價稅入帳墊高比較基期。不過，由於今年春節落於1月，在購買年貨、旅遊、餐飲等消費需求推升下，使信用卡簽帳金額維持高檔、改寫同期新高。

電支業務的儲值卡方面，截至1月底總流通卡數約1.6億張，月增0.59％、年增7.91％。消費總卡數1352萬張，月增45萬張或3.44％、年增149萬張或12.39％，消費總金額61億元，月減3.6億元或5.57％、年增2.7億元或4.63％。

電支帳戶至1月底總使用人數約2234萬人，月增2.1％、年增達38.84％。代收實質交易金額117.3億元，月增0.34％、年增達57.03％。辦理國內外小額匯兌金額144.6億元，月增達12.01％、年增達44.31％，收受儲值款項金額317.7億元，月增達15.15％、年增達44.47％。