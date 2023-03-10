隨著半導體相關客戶積極投入先進製程研發進展，且為滿足兩岸及其他區域客戶高度委案需求，亦同步針對旗下台灣、中國營運據點擴增檢測分析產能，汎銓2022年合併營收達17.26億元、稅前盈餘3.72億元、每股稅前盈餘達8.62元、稅後盈餘2.88億元、每股盈餘6.67元，受惠旗下材料分析(MA)業務動能保持強勁力道，不僅2022年全年整體毛利率寫下歷年新高、並達40.25％水準，且2022年全年營收、獲利皆同步繳出歷年新高。

汎銓董事會考量公司整體財務體質健全且營運現金充沛，2022年擬配發每股5.5元現金股息，創歷年配息新高，股利配發率達82%，並已連續2年股利配發率達7成以上水準，以3月9日收盤價132元計算，現金殖利率達4.17%。

汎銓前2月合併營收為2.47億元，年成長3.36%，創歷年同期新高，汎銓表示，公司戮力擴大材料分析(MA)領域業務布局，深化檢測分析工法研發與布建關鍵技術專利，有助於汎銓於全球半導體檢測分析市場站穩絕對競爭優勢，樂觀看待第1季營運。

汎銓樂觀看待半導體晶片微縮化趨勢，電晶體設計朝向越趨複雜的環繞式閘極(GAA)電晶體結構、以及先進封裝等加大研發投入力道，再加上各國政府深化當地半導體產業鏈扶植等，皆係有效帶動材料分析(MA)市場檢測需求量明顯放大，憑藉汎銓積極深化材料分析(MA)業務布局，在關鍵檢測分析專利、擴增檢測分析產能並持續精進優化檢測分析工法。

汎銓表示，觀察目前半導體相關客戶針對材料分析委案需求仍遠高於旗下兩岸檢測分析量能，汎銓除積極透過檢測分析工法優化提升客戶委案服務效率，並持續擴大兩岸檢測分析人員招募及新添購分析設備有望於第二季起陸續到位，隨著未來新產能逐步開出，將創造未來營運更為顯著成長動能。