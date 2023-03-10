今（10）日農曆2月19日是觀世音菩薩的聖誕，命理師柯柏成表示，除了祭祀拜拜以外，有特殊情況的小孩可以在這天認觀世音菩薩為乾媽，尋求保佑；想求子的女性也能在今天向觀世音菩薩祈願。

柯柏成在臉書發文指出，如果家裡有小孩比較不好養、健康有狀況或是要祈求小孩開智慧，父母可在今天帶著小孩到廟裡認觀世音菩薩為乾媽。他提醒，各廟的程序可能略有不同，需要先詢問過廟方，而供品都必須是素食或五果。

柯柏成強調，這是一般傳統民俗，主要希望可以和神明的特殊關係，讓小孩可以無災無難的長大。佛法上沒有這種說法，但因為觀世音菩薩和華人的因緣特別深，如果身處恐怖危難之中，只要誠心祈求觀世音菩薩，就能獲得保佑。

另外，柯柏成指出，觀世音菩薩還有一個被民間崇拜的化身就是送子觀音，想生小孩的女性可以在這天祈願，否則錯過就要再等一年了。

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