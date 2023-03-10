「Rakuten Girls」啦啦隊超人氣成員林襄，甜美臉蛋加上傲人身材，成為球場上萬眾矚目的「嬌點」，近來更是入選「經典女孩」，為在世界棒球經典賽奮戰的中華隊球員應援，不過近來被網友挖出前幾年的抖音影片，只見她穿著性感吊帶襪，扭動身體跳著咚咚舞，未料卻慘遭酸民攻擊，對此，她不忍了直接霸氣回嗆。

林襄近來知名度攀升，是男性粉絲心目中的頭號女神，近來有網友挖出她前年拍的抖音影片，只見她穿著連身馬甲睡衣，下半身搭配黑色性感吊帶襪，一身性感裝扮讓人充無限遐想，接著對著鏡頭大跳咚咚舞，只見傲人上圍隨著節奏上下晃動，搭配甜死人不償命的笑容，直接電暈一大票男性粉絲，也讓影片觀看逼近71萬，足以見得她的超高人氣。

林襄前年拍的抖音影片被挖出，卻慘遭酸民攻擊。（圖／95_mizuki_tw 抖音）

對此，網友紛紛留言：「做我女朋友吧」、「這件戰衣真狂、「此物只應天上有，人間難得幾人回」、「可以咚久一點嘛」、「變成我最喜歡的頻道之一」、「穿的很辣很漂亮，舞也跳的不錯，99分」、「性感到不知道該怎麼讚美了」、「哦買尬，這真的噴鼻血，超殺的」，不過滿滿讚賞留言中，卻見到有酸民留言嘲諷：「誰會沒事在家穿這樣？故意的吧」，對此，林襄則是罕見霸氣回嗆：「嗯啊，怎樣」，足以見得她直來直往的真性情。

林襄日前在限動分享一則落淚影片，被媒體問及是否壓力太大導致？她做出解釋：「石垣島風沙太大，加上那天晚上有喝一點酒，心情敏感一點」，至於中華隊首戰敗給巴拿馬，會不會因此感到失落？她強調會繼續做好啦啦隊該做的應援。