小編今（10）日精選5件不可不知的國內外財經大事。為防止中國晶片業崛起，美國積極拉攏日荷韓印台對中國展開群毆模式，繼2月日本表示將限制半導體設備輸中後，設備大廠艾司摩爾（ASML）所在國的荷蘭8日宣布，預計今年夏季前，對中國限制出口的晶片設備，從先進的極紫外光（EUV）機台，擴大至次階的深紫外光（DUV）機台。

ASML在9日發表聲明表示，荷方的新出口管制措施並非針對所有DUV設備，而只適用於最先進的設備，但因沒有收到明確定義，ASML將「最先進」解讀為「TWINSCAN NXT：2000i」及後續的設備。

【1】荷禁輸中晶片設備 擴至DUV

荷蘭禁賣DUV設備給大陸，此舉無疑將重擊中國晶圓代工大廠中芯國際、華虹半導體，但時值中國全國「兩會」（人大、政協會議）期間，官方頻頻發聲力挺本土科企，晶片族群走強，中芯A股9日收漲1.0％，中芯H股收跌0.12％。中芯國際投資者關係部9日則表示，公司生產營運正常，目前並未收到相關通知。

【2】拜登將開徵25％富人稅

美國總統拜登在台北時間周五清晨3點半公布新年度財政預算案。據了解，他將鎖定億萬富豪、富裕投資者與企業進行一系列加稅措施。當中他將提議對億萬富豪課徵至少25％的富人稅，另外針對投資者的資本利得稅率也將倍增至近40％。

【3】時隔3年 兩岸直航點大解禁

時隔三年，兩岸直航航點終於鬆綁。陸委會9日宣布，10日起將恢復深圳、廣州等10個定期航班航點，另將開放瀋陽、海口等13個航點包機申請。陸委會預告下周將宣布清明節前開放「小三通」細節。隨著一連串航運點放開，兩岸人員往來有望迎接全面正常化。

【4】陽明獲利新高配息20元 現金殖利率近3成

市場聚焦貨櫃三雄去年財報，打頭陣的陽明海運董事會9日通過全年稅後淨利1,806億元、年增9.2％，EPS達51.71元，營業績效與獲利均創新高。惟陽明考量航運業景氣變化不確定性高，為維持健全永續營運，董事會決議維持配發現金股息20元，以9日股價67元計算，現金殖利率29.85％。

【5】加密貨幣擊垮 驚傳美銀行倒閉

Silvergate Bank在8日盤後宣布關閉業務並進行清算，主因是加密幣交易所FTX破產後大批客戶提領加密幣存款，迫使Silvergate賤價拋售資產，如今已無力經營，成為第一家受加密幣產業波及而停業的傳統金融機構。

Silvergate股價在9日早盤暴跌43％。自從去年FTX破產以來Silvergate股價便一落千丈，今年年初至8日消息公布前為止股價跌幅已達72％。