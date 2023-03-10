世界棒球經典賽開打了，台灣代表隊與古巴、荷蘭等強隊同分在A組中，今明兩天將對戰義大利及荷蘭隊，今日台中市警察局刑事警察大隊警犬隊，在執行開場的場檢前，特製一份「義大利披薩」菜單，最萌啦啦隊嗑的一乾二淨，用行動支援中華隊！

經典賽「超萌警犬妹」狂嗑義大利披薩，神預測中華隊未來2戰。(警方提供)

經典賽「超萌警犬妹」狂嗑義大利披薩，神預測中華隊未來2戰。(警方提供)

中市刑大警犬隊，今日上午在執行開場的場檢前，為了替辛苦的警犬補充營養，特製了「義大利披薩」菜單，用水煮花椰菜、蛋白、紅蘿蔔組成的「綠、白、紅」特餐，上菜的瞬間就被我們辛苦的警犬吃的一乾二淨。

台中洲際棒球場舉辦各項重大活動及賽事，都能看見中市刑大警犬隊執勤的身影，8日中市刑大警犬和城市吉祥物石虎家族的「虎爸」一起現身洲際棒球場替中華隊加持，虎爸手持藍白加油棒，而警犬隊也特別派出雙胞胎姊妹花「保庇（Bobby）」、「水餃（Tiny）」來預測一下明（11）日中華隊對上荷蘭的比賽結果！

第一次預測，由水餃姊姊上場先發，水餃妹妹毫不猶豫直奔中華隊的陣營，第二次預測，派出Bobby保庇妹妹，Bobby一開始在荷蘭隊的陣營猶豫了一下，但是仍然選擇「保庇」中華隊，捍衛主場替臺灣加油！

中市刑大大隊長林明佐也呼籲球迷，治安我來，看球你來，全力加油，享受比賽，不管勝敗，都保持風度。對於破壞臺中市的不法或暴力犯罪情事，台中市刑大隨時準備，在場打擊犯罪。