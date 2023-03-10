一名網友分享，台灣交通混亂，闖紅燈、不禮讓行人的狀況頻傳，但台灣人平常很有人情味，也很溫柔，且很少看到有人亂插隊，巨大的反差讓日本女留學生實在無法理解「台灣神奇的道德觀」，引起網友熱烈討論，不少人點出最大的差異就是露不露臉而已，台灣人很愛面子，所以會露臉的時候都表現很好。

一名網友近日在PTT上分享，最近和一位日本女留學生聊天，對方對於台灣的道德觀感到很困惑，直言台灣人平常幾乎不插隊、國民很溫柔又很有人情味；但是路上卻超級混亂，違規停車、闖紅燈和不禮讓行人的狀況頻傳。

原PO表示，他聽完櫻花妹的疑問之後，瞬間不知道要怎麼回應對方，因為真的沒想過要怎麼解釋這樣衝突又兩極的狀況，台灣的交通確實很亂，但他生活的20多年來，被插隊的次數真的屈指可數。

貼文引起網友討論，多數網友推測是因為台人愛面子，插隊可能被PO上網公審。「不插隊是膽子小怕被罵，還可能被打」、「插隊會被拍臉放上網路公審」、「因為台灣人貪才怕死愛面子」、「因為插隊被認出來很丟臉，騎車、開車沒人認得」、「看得到臉的時候都很守秩序，台灣人是很怕丟臉的」。