金門防衛指揮部二膽守備隊一名陳姓上兵，昨天清晨早點名時「人間蒸發」，截至今清晨7時仍無蹤跡，軍方發現陳員僅拿走手機與錢包，經警方定位，昨天曾發現手機訊號於大膽島周邊，但並沒發現陳員蹤跡，陳員的父親昨天下午也緊急抵達，與軍方共同協尋。由於金門當地氣溫相當低，軍方及海巡研判，若陳員游泳離開二膽，短時間內恐面臨失溫，「一旦發生意外」，依照當地海流，恐怕會漂到對岸廈門，因此也透過兩岸共同搜救管道，請陸方海警協尋。

二膽島面積僅有0.28平方公里，距離廈門約4.4公里，與相聚800公尺外的大膽島都號稱「是前線中的前線，離島中的離島。」目前駐軍僅約一個加強排40人。

根據了解，陳員在二膽島擔任食勤兵，已經服役三年多，228年假才回家休假，平時個性安靜，與同袍相處融洽，家人也未發生異狀，為何會突然逃兵，家屬及單位都相當不解。

昨天清晨6時許陳員早點名未到，經全島搜索無蹤影後，軍方立刻緊急通報海巡單位協尋，海巡署獲報後成立應變中心，派遣線上巡防艇前往通報海域搜尋，經過一夜搜尋仍無所獲。

海巡也透過兩岸共同搜救管道，請陸方協助搜尋作業。據了解，陳姓士兵消失後，軍方緊急清點槍械，發現槍械彈藥並無短少，他只拿走自己手機、錢包。

昨天一度外傳陳員有可能游泳到對岸，但軍方強烈予以駁斥。海巡也研判，這幾天金門當地氣溫低，海水溫度更低，若貿然下水，短時間內一定會失溫發生生命危險。

由於二膽島距離對岸廈門相當近，根據當地海流，若發生意外，很快就會漂到廈門，因此對岸海警在獲報後也同樣進行搜索援救。