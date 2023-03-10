氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新(9日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今(10日)起至下週(12)日白天，各地持續晴朗，白天微熱，早晚偏涼微冷，日夜溫差都很大，早出晚歸、應注意衣著調適；天乾物燥、小心林火；中南部空品不佳；西半部晨間起霧機率逐日提高；皆應注意相關訊息。今日各地區平地氣溫：北部11至28度，中部11至28度，南部11至30度，東部12至30度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週日晚，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。鋒面快速通過，下週一(13日)清晨北、東有局部雨，氣溫遽降，中南部多雲時晴，白天北、東雨漸停、濕冷轉乾冷。下週二(14日)至週四(16日)天氣晴朗(右圖)、白天氣溫逐日漸升，下週二、三清晨將出現此波最低氣溫。最新模擬的強度，以「大陸冷氣團」的機率為最高(台北測站約可降至13度或14度)，夜間因「強輻射冷卻」加持，下週二、三清晨部分平地將下探8度左右，仍應注意模式的調整。