甲骨文算是今年以來少數公布營收成長的商用軟體公司之一，但營收不如預期依舊令投資人失望。甲骨文股價在9日盤中一度下跌5.6％，收盤跌幅縮小至1.8％，但盤後續跌4.1％至83.29美元。
甲骨文上季營收不如預期 股價下跌
甲骨文9日公布上季（2月底止）營收年增18％至105.1億美元，但不及分析師預期的124.3億美元。上季淨利年減18％至19億美元，經調整後EPS達到1.22美元，略高於分析師預期的1.20美元。
甲骨文9日公布上季（2月底止）營收年增18％至105.1億美元，但不及分析師預期的124.3億美元。上季淨利年減18％至19億美元，經調整後EPS達到1.22美元，略高於分析師預期的1.20美元。
甲骨文算是今年以來少數公布營收成長的商用軟體公司之一，但營收不如預期依舊令投資人失望。甲骨文股價在9日盤中一度下跌5.6％，收盤跌幅縮小至1.8％，但盤後續跌4.1％至83.29美元。
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