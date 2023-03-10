甲骨文算是今年以來少數公布營收成長的商用軟體公司之一，但營收不如預期依舊令投資人失望。甲骨文股價在9日盤中一度下跌5.6％，收盤跌幅縮小至1.8％，但盤後續跌4.1％至83.29美元。

集邦：去年第四季DRAM產業營收季減逾三成
進口跌幅大過出口 巴西2月貿易盈餘擴大
進出口貿易連6黑 2月出口310.5億美元2年來新低
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