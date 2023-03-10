特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日負面消息不斷再度令投資人質疑他的領導能力，使特斯拉股價在9日收盤下跌5％至172.92美元，是1月31日以來最低點，也是連續第4個交易日收黑。9日盤後特斯拉股價續跌0.8％。