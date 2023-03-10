9日收盤為止的7個交易日內，特斯拉股價已有6天下滑，累積跌幅達16％。自今年2月15日特斯拉股價衝上214.24美元高點後，至今跌幅已達19％。一般而言若股價較上一個高點下跌20％，即被華爾街視為熊市。
特斯拉股價下跌也拖累一票電動車類股，電動卡車製造商Rivian股價在9日收盤下跌4％，Lucid股價下跌0.4％，蔚來汽車股價下跌4％。
特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）近日負面消息不斷再度令投資人質疑他的領導能力，使特斯拉股價在9日收盤下跌5％至172.92美元，是1月31日以來最低點，也是連續第4個交易日收黑。9日盤後特斯拉股價續跌0.8％。
9日收盤為止的7個交易日內，特斯拉股價已有6天下滑，累積跌幅達16％。自今年2月15日特斯拉股價衝上214.24美元高點後，至今跌幅已達19％。一般而言若股價較上一個高點下跌20％，即被華爾街視為熊市。
特斯拉股價下跌也拖累一票電動車類股，電動卡車製造商Rivian股價在9日收盤下跌4％，Lucid股價下跌0.4％，蔚來汽車股價下跌4％。
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