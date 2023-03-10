9日收盤為止的7個交易日內，特斯拉股價已有6天下滑，累積跌幅達16％。自今年2月15日特斯拉股價衝上214.24美元高點後，至今跌幅已達19％。一般而言若股價較上一個高點下跌20％，即被華爾街視為熊市。

特斯拉股價下跌也拖累一票電動車類股，電動卡車製造商Rivian股價在9日收盤下跌4％，Lucid股價下跌0.4％，蔚來汽車股價下跌4％。

日產 拚降電動車開發成本
《汽車股》和大2月營收飆同期高 電動車傳動市佔續升
比亞迪備銀彈 衝電動商用車
#特斯拉股價 #特斯拉 #收黑 #電動車 #類股