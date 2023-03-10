女星陸元琪和袁惟仁離婚7年，兩人所生一子一女袁義、袁融則交由女方一手撫養，近年袁惟仁因腦溢血昏迷臥病在床，陸元琪則常上通告或在臉書經營團購養家。昨(9日)一早，陸元琪發文分享前一晚和女兒談心，女兒不捨陸元琪為了工作跌跌撞撞，直言：「我想要妳去做自己，我想要妳有人愛，我不想看到妳每天為了這個家活得不像自己」，母女倆說到此都忍不住痛哭。

陸元琪昨發文，表示前一天和睡不著的女兒難得談心，有朋友覺得她的當媽生涯中女兒比較耗費她心力，陸元琪替女兒緩頰，表示其實是袁融從小到大過得比較辛苦，常因為必須分辨身邊「愛的真偽」而苦惱，體貼的她還常常覺得是他們兄妹害陸元琪生活變得更辛苦，昨袁融忍不住對媽媽喊話，希望她多學會做自己，也希望陸元琪可以有人愛。

聞此，陸元琪忍不住大哭，袁融也跟著落淚，陸元琪自嘲結果就是眼睛浮腫，「雙眼皮比魚餃還大」，她回憶這幾年兩個孩子都是有苦往肚子吞，見到媽媽過得很辛苦，想幫忙卻使不上力，令陸元琪感動認為自己是被兩個小孩真心愛著，「誰說當媽媽一定要是個大人的模樣，你們知道我的兩個孩子有多疼我嗎？他們把我當個孩子般的溺愛著我…」。

話鋒一轉，陸元琪向女兒喊話，希望她別擔心她，好好享受自己的17歲就好，有朝一日時間到了再踏入大人的世界，因為「大人的世界沒有這麼美好」，也開心一家三口總是能說心裡話，「我們三個是最棒的夥伴，讓我們繼續閃耀下去」，粉絲回應：「17歲令人羨慕的年紀，別急著長大，袁融我就覺得您很棒喔」、「妳們都超棒的」。