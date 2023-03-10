香港女星周慧敏擁有「玉女掌門人」的美稱，如今55歲的她外貌及身材依舊保持得相當好，而近年來她雖鮮少出現在螢光幕前，但不時會透過社群與粉絲分享生活，日前她於臉書曬出31年前拍攝港劇《大時代》的劇照，青澀又仙氣十足的模樣瞬間勾起影迷回憶殺。

周慧敏1992年與鄭少秋、劉青雲、藍潔瑛等大咖巨星主演港劇《大時代》，當時的她還因此獲選「最受歡迎女藝人」，她8日在臉書回憶，當初工作讓她認識了一位幕後好友，時隔31年再度重逢，對方已是成功的編劇，兩人聊了一下午卻彷彿不夠，想起當年某次拍攝外景時的談話「仿似一起回去當年探訪了青澀的我們」。

接著，她感嘆：「記憶，真是很有性格的東西，一些小事情、一個小動作，一句簡單的話、一種很普通的氣味...卻會被它收藏著，一個不經意又讓我們記起了」並分享朋友當年沖洗相片時，因獲得贈送放大照片的機會，隨意挑選的《大時代》劇照，「原來收藏了這麽久，就是留待今天送給我的」讓她相當感動，而照片中的周慧敏留著一頭烏黑的長髮，穿著簡單的灰色上衣，低著頭專注在桌前工作的模樣，搭配黃色調的燈光，使她散發出嫻靜的氣質。

照片貼出短短一天已吸引八千粉絲前來朝聖：「大時代...經典好劇」、「1套集體回憶的劇集」、「最喜歡Vivian 這套，大時代至今無港劇能超越，編劇、對白都好強」、「好喜歡那個年代的港劇和你們」、「當時港劇《大時代》真的很好看，那時你演是好清純又可愛的小猶太」、「這顏值在現在還是數一數二」。