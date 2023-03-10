竹聯幫明仁會、旭仁會及太陽聯盟等黑道幫派，接連在觀光飯店以舉辦春酒的方式串連，甚至找來大量辣妹迎賓，引發社會各界不良觀感，且藐視公權力及警察機關執法的決心，非但行政院長陳建仁震怒，下達指示儘速法辦，警政署長黃明昭日前也表示，將展開全力蒐報掃蕩。然而一份最新的網路好感度曝光，令人跌破眼鏡。

根據「QuickseeK快析輿情資料庫」粉專9日的分析，警政署長黃明昭多次震怒，下令大掃黑，但似乎成果還沒出來。檢視6日至8日黃明昭的網路聲量，可以看到自明仁會春酒新聞披露後，到對外大動作宣布掃黑這段期間，負面聲量高達37.2%，網路好感度只有0.15。「QuickseeK快析輿情資料庫」並分析，多數網友懷疑其是否玩真的。

該粉專強調，掃黑能不能掃成目前還未定論，但只會多次震怒，卻未能顯著改善治安讓民眾有感， 讓網路好感度跌至谷底。

不過據警政署最新說法，黃明昭已指示刑事局結合台北市政府警察局成立專案，將該等幫派列為全力蒐報掃蕩的目標，深入偵蒐不法事證，掌握該等幫派犯罪事證，向上溯源、向下刨根，並針對其所投資、經營、賴以維生行業及依附處所，運用「第三方警政」策略施以行政干預措施，貫徹系統性掃黑策略。且日前中山分局長陳金城也對竹聯幫明仁會威嚇，讓黑幫打消在1樓迎賓的念頭。