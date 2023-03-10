全新Gogoro Delight會受女性歡迎其來有自，Gogoro早洞見「她經濟」消費動能，不僅從女性視角出發設計，更於內部跨單位組織起女性團隊，打造出台灣第一輛由女性主導設計的電動機車，在投入市場之後也成功打動女性消費者。

這次推出的全新Gogoro Delight「本色黑」全車擁有大量黑化的細節，車頭右側也提供業界首見期間限定的「車身客製化刻字」服務，讓消費者能為愛車加上獨一無二的專屬識別，再標配TCS循跡防滑系統，讓安全防護更加全面。

Gogoro表示，Z世代有著渴望彰顯自我的共同特性，這次期間限定的「車身客製化刻字」服務，不僅開發專屬的英文字母、數字和符號，供車主自由選擇，前200名入手全新Gogoro Delight本色黑的車主還可免費享受客製化刻字服務。Gogoro官網同步開闢試玩客製化刻字網頁（https://www.gogoro.com/tw/smartscooter/delight/the-new-black/#badge）供民眾上網體驗。

全新Gogoro Delight本色黑車側字樣。（陳大任攝）

全新Gogoro Delight本色黑車頭前護蓋飾板。（陳大任攝）

車頭側面的「車身客製化刻字」為最大特點。（陳大任攝）

本報搶先試騎，首先，全新 Gogoro Delight本色黑予人的第一印象即是「徹頭徹尾的黑」，車身烤漆面在陽光下有著黑中帶紫的特殊光澤，另外包括AIRCUSH緩衝飾板、可收合杯架、抗菌手把、煞車拉桿、後扶手、鋁合金輪圈、飛旋踏板、皮帶外蓋，以及行李廂內的香氛組也都是黑色，細節處如尾燈與方向燈則採取燻黑效果。

黑色可收合杯架。（陳大任攝）

黑色AIRCUSH緩衝飾板。（陳大任攝）

黑色「gogoro」字樣。（陳大任攝）

黑色飛旋踏板。（陳大任攝）

燻黑方向燈。（陳大任攝）

回到車身，72.9cm的座墊高度可供絕大多數人輕鬆跨騎；輕量化車身、鋁合金輪圈、獨家省力牽車模式和倒車輔助模式讓進出停車格位更加自如。另外，7 kW（9.38 hp/3000rpm）最大馬力輸出的動力心臟、FLO DRIVE皮帶傳動系統，提供騎士更為飽滿、流暢的加速力道。

在安全面上，新車預載雨天智慧模式、標配TCS循跡防滑系統，能根據啟動時的氣象資料主動調節動力輸出，TCS也能即時偵測前後輪速差避免打滑。此外，還可選配前後輪整合式胎壓偵測器（TPMS），即會貼心顯示騎乘時的胎壓狀態，胎壓不足時則會發出警示通知，讓車主的每一哩路都踏實安定。

汽車級LED頭燈。（陳大任攝）

黑色儀表，顯示TCS模式。（陳大任攝）

黑色抗菌手把。（陳大任攝）

黑色鋁合金輪圈。（陳大任攝）

黑色後扶手。（陳大任攝）

為了吸引更多人試騎體驗，本月31日前至 Gogoro 全台門市試騎任一車款即贈限量「AVEDA 明星頭皮養護組」，包括蘊活淨瑕調理液、免費頭皮檢測服務體驗券、Spa體驗券。另，前200名全新 Gogoro Delight本色黑車主除了享有車身客製化刻字服務外，再贈獨家「Gogoro x AVEDA 沙龍級旅行組」，內含「MY BLACK化妝包」與「AVEDA木梳客製化體驗券」與其他AVEDA明星產品。即日起持「MY BLACK化妝包」至指定Gogoro活動門市加碼送燙印專屬姓名。

Gogoro表示，全球進入後疫情時代，供應鏈已逐步平穩，決定領先國內車廠進行策略性調降車價，直接回饋消費者，自年初已陸續啟動年度銷售冠軍Gogoro VIVA MIX、全新Gogoro Premium等車款降價回饋。Gogoro Delight、Gogoro VIVA XL 全車系亦自即日起降價，降幅最高達7,180元。活動官網（https://letsgogo.ro/3SxJeZ2）。