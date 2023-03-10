距離大聯盟開季剩不到一個月的時間，洋基投手卻接連傳出傷情，根據球團總管凱許曼（Brian Cashman）親口證實，預計成為洋基陣中第2號先發的明星左投羅棟（Carlos Rodon）近期出現傷勢，將從傷兵名單迎接開幕戰。

根據《ESPN》報導，羅棟曾在2019年接受Tommy John手術（韌帶重建），為了保險起見來到醫院接受進一步檢查，經由MRI（核磁共振）檢驗後，結果顯示羅棟遭遇左前臂拉傷，與去年效力巨人時所碰上的傷勢相似。凱許曼也透露，羅棟傷勢不算太嚴重，2名牛棚好手康雷（Tommy Kahnle）及崔文紐（Lou Trivino）同樣也會缺席例行賽首戰。

連續2年入選全明星賽，去年12月洋基以6年1.62億美元（約新台幣49億9066萬元）簽下羅棟，與寇爾（Gerrit Cole）形成條紋大軍的輪值左右護法，只是目前不只少了羅棟助陣，去年經由交易搶下的另一位強力右投孟塔斯（Frankie Montas），因在上個月動刀治療肩膀傷勢，本季很可能無法出賽，尚未於春訓出賽的柯特斯（Nestor Cortes）狀況也不明，寇爾肩負的壓力將越來越重。

羅棟在春訓熱身賽先發登板過1場，面對勇士投了2局被敲6支安打包含2轟，狂失5分之多，凱許曼先前就曾觀察到羅棟的球速有下降問題，不過因為是春訓首戰，球團當時並沒有想得太多。