貨車過彎時失控暴衝到對向車道，首當其衝的騎士遭撞後送醫不治，後方還有一名騎士見貨車衝來，直接跳車奔跑到後方才躲過死劫。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

高雄大樹186甲縣道8日發生一輛貨車過彎時失控衝到對向車道，首當其衝的騎士遭撞後送醫不治，事故畫面曝光，只見後方還有一名騎士見貨車衝來，直接跳車奔跑到後方才躲過死劫，事後車上大型寶特瓶散落一地，連路邊號誌桿都被撞倒，機車被撞到幾乎扭曲變形。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」曝光事發影片，畫面中該輛貨車突然暴衝到對向車道，往山壁方向撞，整輛車180度轉向後，當場輾過一名正面迎擊的騎士，後方另一名騎士第一時間跳下機車往後跑，才及時躲過一劫，驚悚畫面曝光。

貨車過彎時失控暴衝到對向車道，首當其衝的騎士遭撞後送醫不治，後方還有一名騎士見貨車衝來，直接跳車奔跑到後方才躲過死劫。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

畫面中小貨車衝向山壁後，車上大型寶特瓶散落一地，連路邊號誌桿都被撞倒，據悉手為遭撞的騎士送醫後不治身亡；事發在高雄市大樹區縣道186甲學府路一段，多張事後照片可見機車被撞到幾乎扭曲變形。

其他網友留言「白色帽子的同學，做了最正確的決定！ 太厲害了」、「是個桶裝水司機，山路載重過彎降速請善用擋煞，硬踩煞車慣性力量更大，而且車重過彎自己一定會有感覺，更何況隨便上100桶都有近5噸了」、「真的好恐怖，騎過這條路一年，幫我的好同學默哀」、「每次看到這種只會覺得自己如果是第一台很難避掉，都會覺得自己運氣好沒遇到」。