白宮今天公布2024財政年度預算案，總額約6.8兆美元，其中國防部「太平洋嚇阻倡議」編列91億美元。白宮指出，中國是美國唯一既有能力又有意圖的競爭對手，預算將提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國。

美國總統拜登（Joe Biden）公布2024財政年度預算案，提出在未來10年內減少3兆美元聯邦預算赤字，並預計對富人增稅，同時將國防預算提高至8420億美元（約合新台幣25兆9248億元）。

白宮提供的事實清單談及確保美國安全並因應全球挑戰，除了持續支持烏克蘭、歐洲盟友與夥伴外，也提到投資新方法以在競爭中戰勝中國，深化印太區域聯盟與夥伴關係。

白宮指出，中國是美國唯一競爭對手，既有重塑國際秩序意圖，也增加經濟、外交、軍事與科技實力以實現目標。為因應這些前所未有的挑戰，預算案提供足夠資源，以在競爭中戰勝中國並促進繁榮。

在國防預算方面，2024財政年度五角大廈預算總額高達8420億美元。國防部部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，預算提供必要資源以因應來自中華人民共和國的挑戰，因應先進與持續的威脅，加速創新與現代化。

根據白宮的資料，2024財政年度國防預算中，為「太平洋嚇阻倡議」（Pacific Deterrence Initiative）編列91億美元（約合新台幣2801.84億元）預算，以強化美軍實力，並強化美國盟友與印太區域合作夥伴能力。