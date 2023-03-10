當選新北市烏來區區民代表的布落．馬信，遭檢舉在去年11月九合一選舉期間涉嫌向選民買票，涉嫌賄選，檢調今年1月搜索約談布落．馬信到案，台北地檢署10日偵結，依違反《選罷法》起訴布落．馬信及潘姓女子2人。

檢調獲報，當選新北市烏來區第一選區（忠治里）區民代表布落．馬信，涉嫌於去年11月間，在烏來區區民代表選舉期間，行賄選民賄選，涉犯《公職人員選舉罷免法》。

北檢今年1月13日指揮新北市調查處執行搜索3處，約談布落.馬信等人，並於今天偵結起訴布落．馬信。