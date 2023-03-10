竹聯幫明仁會6日在北市萬豪酒店舉辦春酒，請來170位旗袍辣妹迎賓待場、桌邊服務，還邀請多位藝人到場表演。其中男星賴銘偉、謝和弦和高爾宣承認有去這場春酒，並分享當天的情況。

明仁會豪砸600多萬元舉辦春酒，排場非常隆重，不僅門口停滿多部高級進口車，還重金聘170位身材修長的旗袍辣妹迎賓、桌邊服務，引起社會熱議，負責安排人手的人力公關公司老闆娘劉君玲也被起底，曾是知名的孝女白琴，被《BBC》稱為「台灣最知名專業送葬人，讓世界看見台灣哭喪文化」，還有「殯葬業Jolin」的封號。

除此之外，現場星光熠熠，不少藝人都是嘉賓；根據《三立新聞網》報導，賴銘偉經紀人證實賴銘偉受邀演出，唱了2首歌《伊是阮老爸》、《灌籃高手》便離開；謝和弦老婆陳緗妮也證實謝和弦有到現場開唱，大哥還指定歌曲《你甘攏袂不甘》，由於對方擔心失控也明白謝和弦的風格，希望他不要走下台。高爾宣則透過經紀公司證實當天有參與演出，根據《ETToday》報導，高爾宣1月答應接此商演，當天都在台上唱，沒有下台打擾賓客，唱完就走了，現場人都很客氣。

資深媒體人黃揚明最近公開黑幫招募辣妹的資訊，爆料170位旗袍妹的平均時薪才1000元，「以這類型的通告而言，價位算很低廉的」；對此，負責人力安排的劉君玲發文回應，宴會工作本來就沒有公定價，只要客戶及小姐都接受，就沒什麼問題。劉君玲也強調旗袍妹不是酒店小姐、傳播妹、飯局妹，純粹就是協助迎賓和提供客人桌邊服務，而該場春酒跟其他公司行號一樣，都會請禮賓小姐、藝人、表演團體等，只是人物較特別，但當天他們謹守規矩，沒有打架、叫囂，更沒對警察不禮貌。