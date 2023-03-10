目前效力PLG高雄17直播鋼鐵人的林書豪，日前特別發布IG感謝湖人後衛馬利克比斯利，因為比斯利4日湖人與灰狼比賽當中，竟然穿上林書豪代言簽名球鞋特步J Lin 2 SE登場打球，這對林書豪來說，意義自然格外不同，也讓他不禁發文感謝比斯利。

「在幾年之前，當我成為第1位擁有自己簽名鞋款的亞裔美籍球員，我從來沒有想過其他球員會穿這個鞋款出現在NBA賽場上，」林書豪表示，「感謝你，馬利克比斯利！願意穿上我的特步簽名鞋款。」

也難怪林書豪特地發文感謝馬利克比斯利，畢竟NBA球員很少會穿其他球員代言簽名鞋款，對林書豪而言，比斯利還是他的前東家湖人球員，看到自己代言的簽名球鞋在NBA賽事出現，他當然格外感動。

林書豪今晚7點將於自家主場高雄鳳山體育館，進行首次的「豪傑對決」，因為今晚高雄17直播鋼鐵人的對手，正是「野獸」林志傑領軍的台北富邦勇士，也讓這場比賽格外受到外界關注。