國民黨2024總統人選尚未明朗，傳出5、6月人選才會出爐。對此，國民黨前台南市議員謝龍介認為，這次國民黨檯面上許多可能的候選人都很優質，且跟4年前完全不一樣的是，各方支持者口出惡言的比較少。謝龍介也透露，在基層非誰不投的聲音，以前壓不下來，現在大家已經改變了，因此在客觀環境上，對國民黨整合相當有利。

謝龍介昨(9)日在政論節目《少康戰情室》中指出，外界都認為，民進黨再怎麼惡鬥，最後都會團結；國民黨最後都不會團結，但謝龍介強調並非如此，若勢均力敵時，兩陣營都會很團結。謝龍介透露，過去在基層，非誰不投的聲音以前是壓不下來，但現在國民黨支持者已經改變了，因此在客觀環境上，對國民黨整合相當有利。

謝龍介也提到，國民黨這次檯面上，包括趙少康、朱立倫、侯友宜等可能的候選人，表現都很優質。此外，謝龍介說跟4年前完全不一樣的是各方支持者彼此間，口出惡言的比較少，聲音變少了，且黨主席朱立倫從2022年九合一選舉大贏到補選取得兩勝一敗，展現的氣度對於未來整合非常有幫助。

謝龍介認為，目前幾個可能代表國民黨參選的候選人，若願意坐下來談，先取得共識，再擬定該怎麼徵召，若當事人彼此間有共識，後面就完全不會有分裂的問題。