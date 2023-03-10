跡象顯示聯準會的限制性政策開始發揮作用，美國公債殖利率下跌，美元從近3個月高點回落。

標普500銀行股指數崩跌6.6%，盤中一度觸及去年10月中旬以來新低。

由於在籌資方面陷入困境的新創公司存款減少，主要提供創業貸款的科技業銀行SVB Financial Group宣布將展開現金增資以強化財務，投資人從科技股撤離。

在美國2月非農就業報告周五出爐前，市場籠罩不安情緒，投資人擔心薪資大幅上揚將導致通膨惡化。聯準會主席鮑爾這兩天在國會發表的證詞，加劇了央行可能加大升息步伐的擔憂。

根據CME Group的FedWatch數據，操盤手目前押注聯準會在3月會議上升息50個基點的可能性為63%，遠高於鮑爾周二、周三在國會備詢之前的31%。

紐約證券交易所下跌與上漲股數比為5.12：1。那斯達克下跌與上漲股數比為3.83：1。

標普500指數成分股有5檔創下52周新高，22檔創新低。那斯達克指數有58檔創下52周新高、289檔創新低。

美國交易所成交量總計116.9億股，過去20日均量為109.5億股。

★主要指數

道瓊指數跌543.54點或1.66%，收32,254.86點。

標普500指數跌73.69點或1.85%，收3,918.32點。

那斯達克指數跌237.65點或2.05%，收11,338.36點。

費城半導體指數跌61.18點或2.01%，收2,980.21點。

★消息

勞工部數據顯示，上周（截至3月4日）初次請領失業給付人數增加21,000人或11%，經季節性因素調整後為21.1萬人，創下去年12月以來新高和5個月來最大增幅，並超出經濟學家預估的19.5萬人。此外，2月計畫裁員的人數較去年同期暴增3倍。在「壞消息就是好消息」的環境下，美股早盤走高。

周五發布的美國2月非農就業料將增加20.5萬人，失業率估將維持在3.4%。此前1月份就業意外暴增51.7萬人，已經觸發聯準會將加大升息幅度的預期。

美國10年期指標公債殖利率報3.9169%，較周三尾盤3.976%下滑。30年期債息尾盤報3.8712%，亦較周三的3.877%回落。對利率走向較敏感的2年期債息大跌19.2個基點，報4.874%。

美元指數跌0.38%，盤中一度跌0.51%，報105.15。

尾盤比特幣急挫8.5%，約報2.02萬美元，創下3周新低。

周四紐約期油跌1.23%，收在每桶75.72美元。布蘭特期油跌1.29%，收在每桶82.66美元。