陸委會昨宣布今日起開放大陸10個定期航點及13個包機航點「10＋13」方案，也拍板在清明節前開放「小三通」客運中轉，而台海首度在今年初迎暖風，外界解讀是想在蔡英文總統訪美前向對岸釋出善意。對此，行政院長陳建仁10日重申這是在疫情緩解下，進一步考慮國人兩岸交往需求，未來會在航點開放、申請包機及小三通中轉上，提出更好且方便的管道，達到總統要求的健康、有效的交流。

陳建仁上午赴立法院備詢前受訪指出，新冠肺炎疫情在中央流行疫情指揮中心和全民共同努力下，已控制地相當不錯，世界各國的疫情也在緩解中。去年10月台灣解封國境後，國人生活逐漸恢復日常，最近台灣疫情也有妥善控制，政府推出「疫苗加一，大家安心」活動，相信疫情控制已經逐漸緩解，便進一步考慮到國人兩岸交往需求。

「陸委會也釋出台灣最大善意。」陳建仁指出，在溝通討論過程當中，政府開放10個航點，未來會在航點開放、申請包機及小三通中轉上，繼續提出更好且方便國人交流的管道，也希望兩岸關係能透過這樣的路徑，達到總統要求的健康、有效的交流。

此外，英國《金融時報》報導指出，蔡英文訪美期間將接受華府哈德遜研究所智庫演講，並獲得智庫頒發的全球領導力獎。陳建仁僅表示，總統行程各單位都在進行規畫籌備，行程確定後總統府會跟大家報告。