Edward Jones資深投資策略師Mona Mahajan表示，人們正緊盯著明天的就業報告，在接下來的一周半，我們將取得大量的數據。通膨率和零售額都將在聯準會3月21、22日召開貨幣政策會議前公布。雖然上周初次請領失業給付人數增加，可能是就業市場出現鬆動的第一個跡象，但需要看到更多數據才能確定趨勢。與1月份的4.4% 相比，2月份的薪資增長料將加速到4.7%，即使和預期差不多，也能感覺到它正朝著錯誤的方向走。

Janney Montgomery Scott首席投資策略師Mark Luschini表示，任何證明上個月「龐大的就業人數並非異常」的證據，都將加劇市場對聯準會將如何反應的不安情緒。投資人早已擔心聯準會可能過度緊縮導致經濟衰退，並打擊銀行放款需求，對於SVB Financial事件可能在銀行業傳開的風險，市場出現「先賣了後再說」的氣氛。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑。公用事業類股跌0.84%，必需消費類股跌0.95%，相對抗跌。金融股表現最疲弱，終場重挫4.10%，創下2020年6月以來最大單日跌幅。其銀行股分項指數大跌6.6%，今年來由紅翻黑，跌4.7%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數重挫5.40%，收在6,781.30點。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌1.49%，微軟跌0.54%，亞馬遜跌1.78%，Alphabet跌2.05%，特斯拉跌4.99%，Meta跌1.77%，網飛跌4.49%。

道瓊指數成分股僅英特爾收高，漲1.77%。 摩根大通跌5.41%，跌幅最大。

主要晶片股僅英特爾收高。應用材料跌1.36%，恩智浦跌1.47%，超微跌1.57%，德州儀器跌1.58%，美光跌2.27%，輝達跌3.08%，高通跌3.28%。

★焦點股

SVB Financial Group崩跌60.41%，收在106.04美元，盤中一度跌約63%，並觸及2016年8月以來新低。該銀行大幅下修2023年財測，並宣布展開17.5億美元現金增資案以強化財務。

Signature Bank大跌12.18%，收在90.76美元，亦是銀行股最大的拖累之一，因其加密貨幣銀行同業Silvergate Capital Corp宣布自願清算（voluntary liquidation）計畫，股價應聲下挫42%，收在 2.84美元。

奇異公司（General Electric Co）漲逾 5%，成為盤面上少數的亮點之一，該公司維持2023年獲利預測不變。

艾司摩爾（ASML）ADR跌2.37%，報604.74美元。跟進美國限制對中國晶片出口的步伐，荷蘭政府周三宣布基於國家安全考量，該國擬對半導體技術出口實施新的限制，相關規範將在夏季之前實施。雖然該國政府並未提到荷蘭的主要貿易夥伴中國，也沒有提到歐洲最大科技公司與主要半導體設備供應商艾司摩爾，但這兩者都將受到影響。荷蘭貿易部長Liesje Schreinemacher在給國會的信中明確指出新規範與深紫外光微影技術（DUV）有關，這是艾司摩爾排名第二先進的晶片製造設備。艾司摩爾對此表示，未來可能必須申請許可才能出口最先進的DUV設備，但這不會影響公司2023年的財務預測。

★台股ADR

台積電ADR跌2.15%，收88.88美元，換算台股價格為547.68元。

聯電ADR跌1.41%，收8.38美元，換算台股價格為51.64元。

日月光ADR跌3.30%，收7.32美元，換算台股價格為112.76元。

中華電信ADR跌0.65%，收38.31美元，換算台股價格為118.03元。