世界棒球經典賽8日開打，中華隊首戰巴拿馬慘遭血洗，終場以5:12落敗，讓球迷不滿指出敗戰原因在於「投手調度有問題」，也讓教練團成為箭靶，另一場球迷關注日本對上大陸的賽事，日本以8:1贏下首勝，網紅陳沂表示日本隊陣容太過強大，直呼：「日本隊這次的陣容每隻都可以出閃卡」。

陳沂在臉書曬出觀看經典賽的畫面，畫面上正是大名鼎鼎的日本隊「二刀流」旅美強投大谷翔平，昨(9日)不僅先發4局無失分，打擊方面更是3打數2安打，貢獻2分打點，無疑是為日本隊奪下首勝的重要功臣，對此，她表示大陸被日本慘虐，在於日本隊陣容強大到「每隻都可以出閃卡」，但也疑惑表示：「台灣隊如果有機會對上日本，不知道會怎樣」。

對此，網友紛紛留言：「看完只覺得還好台灣跟大陸不同組」、「其實沒有慘虐⋯前七局還能跟日本的全明星陣容打成這樣很不錯了」、「我覺得沒輸耶！他們居然可以跟日本纏鬥到後面才崩掉，不得不說很厲害了」、「他們能打完9局沒被call掉已經算是完成使命了」，眼見多數人大讚大陸隊實力逐漸增強，陳沂也做出回應：「大陸近年開始積極發展棒球，這屆經典賽也看到成效，變強太多了！！！雖然被日本虐，但對上台灣的話，應該換台灣被鎮壓」。

中華隊首戰被巴拿馬血洗後，第二戰對上義大利有輸不得的壓力，今晚派出江少慶擔任先發投手，曾於2017年和2019年入選中華隊的他，是否能有效壓制對方打擊群，格外受到關注，中華隊總教練林岳平也表示有跟投手群叮嚀，不需要無謂的壞球跟保送，必須鼓起勇氣面對打者。