金門二膽島防區驚傳一名26歲陳姓上兵失聯，全島大搜索還是沒有發現他的蹤跡，針對目前的進度，國防部長邱國正表示，已請海巡幫忙，目前還沒有答覆，對這件事情也表達歉意，目前了解事情發生的管理方面都有做檢討，沒有推責任，得到的回應就是管教和生活以及跟人相處方面都正常，也在徹底了解有沒有外務和債務的問題，不能完全排除這些原因，也請海巡幫忙。

外界猜測，失聯的上兵會不會已經游到對岸，邱國正說，目前沒有任何訊息，是否已經到對岸沒辦法臆測，會持續找到人再說；至於島上是否有監視器和水溫偵測，邱國正表示，水溫確實有點低，不能完全排除，反正就是通盤做檢討，陸軍做專案小組，指揮官在島上後續調查。

另外，屏東的海陸龍泉新訓中心被爆出，一把45手槍疑似遭到調包，邱國正表示，編組專案小組有一直往前追，目前已經採取移送法辦。

邱國正指出，目前先移送法辦，編組很清楚，哪怕移送司法調查，不是推給司法，我們自己也要做行政調查，法律也再編組裡面，與檢調單位釐清，哪些案件，不要造成干擾。

邱國正強調，目前進度都很正常，司法調查最公正，行政調查從內部管理一定要檢討，最近發生的紛紛擾擾帶給大家不安很抱歉，國軍會徹底檢討。