近日不少民眾到好市多買白帶魚，被濃厚魚腥味嚇歪。一名網友分享將白帶魚去腥的妙招，指出魚腥味多來自內臟和血液，只要把魚洗乾淨，那烹調過後就不會那麼腥，因此只要將冷凍白帶魚放到鹽水泡到退冰，就能輕鬆洗乾淨，而且泡鹽水可軟化肉質，讓魚肉口感升級，引起網友討論。

一名網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，白帶魚去腥的方式其實很簡單，只要把白帶魚放到薄鹽水裡面浸泡到退冰，就可以輕鬆洗乾淨魚、去除腥味，而且鹽也可以有效的軟化肉質，所以煎炸出來的魚肉會更軟嫩入味。

該網友表示，白帶魚刺整齊、好剔除，這次在好市多買到的白帶魚產地是阿曼，油脂多，肉質口感很好、超級juicy（譯：多汁的），只要懂得怎麼處理就一點都不雷，按照他的方式處理過後，不管是乾煎、塩烤或紅燒都很不錯。

白帶魚煎得金黃色，令人食指大動。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文引起千人朝聖，不少網友留言討論，「最近我爸到好市多也有買白帶魚，處理過吃起來是沒有腥味」、「同樣的產品，不同處理方式，結局大不同」、「會煮的人說沒問題，不會處理的人說不好吃，到底？」、「煎過1次，現在冰箱裏的白帶魚處於要丟也不是，不丟又不想煮的狀態」。

原PO也補充說，之前很多人分享好市多白帶魚超級腥，但魚的腥味其實來自於魚的內臟和血，只要好好處理，其實吃起來就沒什麼味道了。而他用來泡魚肉的鹽水比例很簡單，大塑膠盆裡面用鹽罐附贈的小湯匙，倒入2匙的鹽巴就可以了。