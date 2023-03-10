交通便捷，位在四鐵共構的台北六福萬怡酒店「敘日」全日餐廳，3月13日起至3月31日，平日午餐及晚餐餐期推出「女王榮耀」活動，凡兩位成人用餐其中一人為女性，則可享有一位餐費38折優惠，若四人用餐含兩位女性，則享兩人38折以此類推。此外每週三及週四傍晚五點半至晚上九點晚餐時段的「蝦蟹自由日」也適用，三月加碼加贈蟹膏之王「馬來惹味咖哩麵包蟹」半隻，搭配爐烤現切牛排、各式海鮮食材、柏克金正統德式鮮釀生啤酒。

「敘日」全日餐廳並自即日起推出「壽星饗食趣」、「樂齡豪饗時光」等兩項活動至6月底，「壽星」優惠，推出不分平假日，於午餐、下午茶或晚餐消費，四人同行含一位當月壽星，則該壽星即享免餐費。而針對60歲以上長者則獻上「樂齡」優惠，推平日於午餐、晚餐消費，可享75折優惠，該桌同行用餐者享85折優惠。以上優惠均收原餐費一成服務費，並限大人適用，孩童無法列入人數計算。

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