今（10日）是農曆2月19日是觀世音菩薩聖誕，不少民眾會到廟宇祭拜並祝壽，命理師楊登嵙分享，在祭拜時可準備鮮花、水果、壽麵、壽桃等供品，切記供品都必須以素食或五果為主，以免觸犯禁忌，另外也分享祈求4撇步，只要誠心祈求觀世音菩薩，就能獲得保佑。

楊登嵙提到，觀世音菩薩其實有3個生日，分別是農曆2月19日（國曆3月10日）、6月19日（國曆8月5日）和9月19日（國曆11月2日），其中2月19日是為觀世音菩薩誕辰，6月19日則是得道升天日，而9月19日則是出家日，因此想向觀世音菩薩祝壽，以農曆2月19日最為適合。

【祈求4撇步】

1、 求子嗣：如不受孕想生小孩的婦女，今日是絕佳的祈願的日子，錯過可要再等一年。

2、 求健康：家中小孩不好養、健康狀況不佳等。

3、 求智慧：希望小孩開智慧，比較會讀書。

4、 求事業：順利發達。