據美國之音報導,美國財政部美東時間9日對向伊朗提供航空配件支持德黑蘭生產無人機項目的一個包括五家公司和一位個人的中國網路進行經濟制裁。伊朗的無人機被用來攻擊油輪並出口給俄羅斯用於入侵烏克蘭的戰爭。

這輪受到制裁的中國大陸五家公司包括杭州富陽Koto機械有限公司(Hangzhou Fuyang Koto Machinery Co. Ltd)及其在香港的幌子公司Raven國際貿易有限公司(Raven International Trade Limited)、桂林阿爾法橡塑科技有限公司(Guilin Alpha Rubber & Plastics Technology Co. Ltd)、S&C Trade PTY Co. Ltd和深圳卡斯波羅科技有限公司(Shenzhen Caspro Technology Co. Ltd)。被制裁的一位個人是Yun Xia Yuan。

報導稱,美國財政部在一個聲明中說,這個來自中國的網路向伊朗飛機製造工業公司(Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company)出售了數以千計的航空零配件,包括用於生產無人機的零配件。

財政部說,伊朗飛機製造工業公司一直涉及製造「見證者-136」(Shahed-136,又譯沙希德)無人機。伊朗使用這款無人機攻擊油輪,並向俄羅斯出口。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的財政次卿布萊恩·尼爾森(Brian Nelson)在聲明中說:「伊朗一些採購網在全球採購無人機並提供給俄羅斯在其非法入侵烏克蘭的戰爭中使用,造成烏克蘭平民傷亡。美國將繼續對這些伊朗採購網路追蹤打擊。」

聲明還表示,自2022年9月以來,美國針對涉及伊朗製造和轉讓無人機的個人和實體,已經進行了6輪制裁。

路透社報導說,美國白宮國家安全顧問傑克·沙利文今年1月表示,伊朗向俄羅斯提供無人機可能參與了俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

伊朗承認向俄羅斯出售了無人機,但是辯稱是在俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭之前發貨的。俄羅斯則一直否認俄軍在烏克蘭使用了伊朗無人機。