前鴻海集團老臣、SMT前資深副總經理廖萬城，及經理鄧志賢遭鴻海公司提起民事求償訴訟， 指控2人收大陸廠商負責人郝緒光回扣，造成公司損失，3人須共同賠償，台北地方法院判決3人須連帶給付日幣1億8374萬5296元、人民幣34萬元。可上訴。

鴻海公司起訴主張，廖萬城2006年到2011年擔任公司的資深副總經理，鄧志賢是鴻海集團SMT技委會經理，專任SMT 技委會副總幹事，與廖萬城一同負責鴻海集團內就SMT 處理共通所需之設備、備品與耗材等之統一評鑑、採購、維修及資源調度等業務。

鴻海指控，大陸地區上海市緒品電子科技負責人郝緒光，為能取得鴻海集團之訂單，竟向廖萬城、鄧志賢表示願撥分部分自供應商取得之佣金，而廖、鄧竟違背其等職務，接續收受郝緒光給付之回扣，致使鴻海公喪失與供應商經由正當議價程序，以取得最佳優惠報價及獲取最大議價降幅之採購利益，廖等3人須賠償損失。

台北地院認定，廖萬城、鄧志賢、郝緒光造成鴻海損失，判決須連帶給付日幣1億8374萬5296元、人民幣34萬元。可上訴。

刑事部分，去年最高法院認定廖萬城向供應商索賄，指示下屬採購特定產品並在驗收時護航，依背信罪判囚2年定讞，他另違反任職之初簽署的約定書，遭判決須給付鴻海公司77萬3744元美金確定。