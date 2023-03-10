WBC（世界棒球經典賽）日本代表隊預賽首戰推出超級巨星大谷翔平先發登板，又碰上實力不強的大陸隊，怎麼看都是能輕鬆取得大勝的局面，不料大陸展現頑強的精神，前7局結束只讓日本領先3分，這讓台灣鄉民相當感慨大陸隊的實力與日俱增。

日本在首局就有滿壘大好得分機會，不過只靠著第4棒村上宗隆的保送擠回1分，2局下半再度獲得2出局滿壘局面，只是大谷翔平隨後擊出游擊滾地球出局，再度錯失進帳大量分數的機會，但大谷翔平馬上在下個打席討回顏面，4局下擊出2分打點二壘安打，幫助日本3比0領先大陸。

而大陸也並非省油的燈，靠著開路先鋒梁培從日本後援投手戶鄉翔征手中開轟，一度將比數追成1比3，然而7局下日本二壘手牧秀悟也以陽春炮回應，下個半局再藉由4次保送及甲斐拓也二壘安打，以8比1遙遙領先大陸，最終維持比分至全場結束，此戰大陸雖然投出多達16次保送，但日本得點圈僅有14支3的表現，過多殘壘是造成賽事前半段戰況膠著的原因。

中華隊首戰不敵巴拿馬，投手無法掌握好球帶以及混亂的調度是敗北主因，因此有鄉民感嘆不論是大陸教練團及球員表現，與先前所認知的印象不一樣，「前七局輾壓中華隊」「硬實力還是輸日本」「人家（指大陸）還沒大聯盟選手」「至少沒到10分差被聽牌」。