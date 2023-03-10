為了避免晶片荒慘劇重演，美國加強在地生產半導體的實力，砸下540億美元推動晶片法案，但此舉將讓晶片變得更加昂貴，就連台積電也坦言，美國建廠的成本遠高於台灣。分析師推估，如果美國製造晶片的成本上漲4成，那麼以iPhone來說，就會增加100美元（約新台幣3086元）成本，相當考驗蘋果公司成本控管能力與消費者的荷包。

CNBC報導，台積電財務長黃仁昭在電話財報會議上表示，「台美建廠成本出現落差的主要原因在於建設成本，美國晶圓廠的成本將是台灣的4、5倍，包括勞動力、許可證、職業安全與健康法規、員工與學習曲線及近年來通貨膨脹的成本。」

紐約時報也援引一家台積電供應商的說法表示，亞利桑那州的設廠成本遠遠超過其客戶的預期。在此狀況下，美國生產半導體的成本也會因此提高，通訊服務供應商Social Mobile執行長Robert Morcos表示，推估晶片製造的成本會漲4成，以iPhone來說，就可能多出100美元的成本。

不過投資研究公司CFRA Research分析師Angelo Zino則認為，蘋果不會讓成本增加100美元，該公司善於找其他方法控制成本。

產業研究機構TechInsights智慧手機高級策略總監Linda Sui也提到，「我們認為蘋果不會將潛在的晶片成本轉嫁至消費者身上，蘋果超過4成的毛利率讓他們有空間消化成本上漲，且蘋果用戶擁有強大的忠誠度與黏著度，推估對消費者的影響相當低。」